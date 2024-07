В России объявили в розыск олигарха Боголюбова

Российское МВД объявило в розыск бывшего совладельца украинского Приватбанка Геннадия Боголюбова. Его карточка появилась в базе данных ведомства. Бизнесмена разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется, сообщает Радио Свобода.

Боголюбов – ближайший соратник олигарха Игоря Коломойского, который с сентября прошлого года находится в украинском СИЗО по обвинению в отмывании денег. Оба бизнесмена заочно арестованы российским судом по делу о хищении нефти у российской компании "Татнефть".

7 июля "Украинская правда" сообщила, что Боголюбов покинул территорию Украины по поддельным документам и выехал в Польшу.

9 июля Государственное бюро расследований Украины подтвердило, что Боголюбова подозревают в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом. По данным ведомства, при пересечении границ Боголюбов предъявил недействительный паспорт гражданина Украины, не покидавшего страну. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он пересекал границу на законных основаниях.

Украинские СМИ ранее писали, что Боголюбов давно пытался покинуть Украину, опасаясь преследования по делу Коломойского, но власти установили ему запрет на выезд.

