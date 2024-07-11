Умєров: Україна може перемогти РФ, але потрібно більше зброї

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав у США, що Україна має план у боротьбі з російською агресією, але потрібно більше зброї.﻿﻿ Про це Умєров сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.

"Ми здатні й можемо перемогти. Ми маємо план. І ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із наданням нам зброї, нерішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити" , – сказав міністр оборони.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що війна закінчиться колись, Умєров сказав, що "ми вміємо і здатні перемагати".

Коментуючи ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит", Умєров сказав, що Україні потрібно більше ППО для захисту цивільної інфраструктури.