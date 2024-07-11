Умеров: Украина может победить РФ, но нужно больше оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в США, что Украина имеет план в борьбе с российской агрессией, но нужно больше оружия.﻿﻿ Об этом Умеров заявил в интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне.﻿, сообщает Украинская правда.

"Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой ﻿﻿ запретов - это отнимает время. Время очень важно, но мы можем и способны это сделать" , – сказал министр обороны.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что война закончится когда-нибудь, Умеров сказал, что "мы умеем и способны побеждать".

Комментируя ракетный удар РФ по больнице "Охматдет", Умеров сказал, что Украине нужно больше ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.