Данія купить для України 18 самохідних артустановок "Богдана"

Данія розкрила, що в її пакеті для замовлення українській оборонці є закупівля 18 САУ "Богдана". Про це заявили у міністерстві оборони Данії, повідомляє Економічна правда.

Очікується, що 18 САУ "Богдана", фінансовані Данією, будуть доставлені у найближчі місяці.

У повідомленні зазначається, що міністр оборони Троелс Лунд Поульсен навесні виступив з ініціативою, щоб Данія у співпраці з Україною розміщувала замовлення безпосередньо в українському ОПК. Це зміна парадигми донорських зусиль, яка має забезпечити швидшу та ефективнішу військову підтримку на передовій в Україні.

"Це надає деякі очевидні логістичні переваги, одночасно допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні. Тут артилерійське знаряддя українського виробництва відіграє центральну роль як пілотний проект" , – каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

У повідомленні йдеться, що у червні було укладено офіційну угоду про співпрацю між Данією та Україною, і першим результатом проекту є угода про закупівлю артилерійських знарядь українського виробництва.