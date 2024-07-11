Дания купит для Украины 18 самоходных артустановок "Богдана"

Дания раскрыла, что в ее пакете для заказа украинской оборонке есть закупка 18 САУ "Богдана". Об этом заявили в министерстве обороны Дании. Об этом заявили в министерстве обороны Дании, сообщает Экономическая правда.

Ожидается, что 18 САУ "Богдана", финансируемые Данией, будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы.

В сообщении отмечается, что министр обороны Троелс Лунд Поульсен весной выступил с инициативой, чтобы Дания в сотрудничестве с Украиной размещала заказы непосредственно в украинском ОПК. Это изменение парадигмы донорских усилий, которая должна обеспечить более быструю и эффективную военную поддержку на передовой в Украине.

"Это предоставляет некоторые очевидные логистические преимущества, одновременно помогая построить оборонную промышленность в Украине. Здесь артиллерийское орудие украинского производства играет центральную роль как пилотный проект" , - говорит министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

В сообщении говорится, что в июне было заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, и первым результатом проекта является соглашение о закупке артиллерийских орудий украинского производства.