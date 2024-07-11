Ситуація в енергетиці може покращитися з кінця липня – експерт

Ситуація зі світлом може покращатися з кінця з липня через виведення з ремонту блоку АЕС та зменшенням спеки. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє Київ 24.

"Дефіцит електроенергії, на мій погляд, буде продовжуватися ще десь днів 10, а потім буде зменшуватися. Буде спадати спека, планується виведення з експлуатації одного атомного енергоблока, можливо покращиться ситуація на ТЕЦ та ГЕС" , – сказав експерт.

Омельченко зазначив, що зменшення відключень можна очікувати лише за умови, що не буде нових руйнувань.