Ситуация в энергетике может улучшиться с конца июля – эксперт
Ситуация со светом может улучшиться с конца июля из-за вывода из ремонта блока АЭС и уменьшения жары. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает Київ 24.
"Дефицит электроэнергии, на мой взгляд, будет продолжаться еще где-то 10 дней, а затем будет уменьшаться. Будет спадать жара, планируется выведение из эксплуатации одного атомного энергоблока, возможно улучшится ситуация на ТЭЦ и ГЭС", - сказал эксперт.
Омельченко отметил, что уменьшение отключений можно ожидать только при условии, что не будет новых разрушений.
"Поэтому можно с конца июля ожидать меньших отключений. Но это при условии, что не будет новых разрушений нашей энергетической инфраструктуры", – добавил он.