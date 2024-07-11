Ситуация в энергетике может улучшиться с конца июля – эксперт

Ситуация со светом может улучшиться с конца июля из-за вывода из ремонта блока АЭС и уменьшения жары. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает Київ 24.

"Дефицит электроэнергии, на мой взгляд, будет продолжаться еще где-то 10 дней, а затем будет уменьшаться. Будет спадать жара, планируется выведение из эксплуатации одного атомного энергоблока, возможно улучшится ситуация на ТЭЦ и ГЭС" , - сказал эксперт.

Омельченко отметил, что уменьшение отключений можно ожидать только при условии, что не будет новых разрушений.