Китайський юань став основною валютою Московської біржі – ЗМІ

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань. Про це пише російське видання The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

За даними Центробанку Росії, юань займає 99,6% біржового ринку валюти. Решта 0,4% припадає на "дружні" валюти, такі як білоруський рубль і казахстанський тенге.

До початку великої війни юань становив лише 3,5% валютних угод на Мосбіржі, але його частка стрімко зросла після введення санкцій.

Торгівля турецькою лірою, яку раніше розглядали як альтернативу доларам і євро, також різко скоротилася. Якщо торік обсяги торгів лірою сягали 50 млрд рублів на місяць, то зараз вони впали майже в 100 разів.