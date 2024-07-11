Китайский юань стал основной валютой Московской биржи - СМИ

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань. Об этом пишет российское издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

По данным Центробанка России, юань занимает 99,6% биржевого рынка валюты. Остальные 0,4% приходится на "дружественные" валюты, такие как белорусский рубль и казахстанский тенге.

До начала большой войны юань составлял лишь 3,5% валютных сделок на Мосбирже, но его доля стремительно выросла после введения санкций.

Торговля турецкой лирой, которую ранее рассматривали как альтернативу долларам и евро, также резко сократилась. Если в прошлом году объемы торгов лирой достигали 50 млрд рублей в месяц, то сейчас они упали почти в 100 раз.