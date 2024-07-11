Понад 23 000 українських чоловіків нелегально потрапили до Молдови з лютого 2022

З 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року близько 23 500 українських чоловіків нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску, в’їхали до Молдови. Такі дані надали прикордонна поліція Молдови та Генеральна інспекція з питань міграції, повідомляє Радіо Свобода.

У Кишиневі влада стверджує, що хоче допомогти українським інституціям запобігти втечам боєздатних осіб, а особливо – організованій торгівлі людьми. Однак, якщо втікачам вдається прибути до Молдови непоміченими, репатріація їм не загрожує.

Норма Кримінального кодексу Молдови щодо незаконного перетину державного кордону не поширюється на іноземних громадян, які хочуть скористатися правом притулку.

Голова прикордонної поліції Руслан Галушка розповів "Радіо Свобода", що якщо українці особисто звертаються до підрозділів прикордонної поліції чи Генеральної інспекції з питань міграції з проханням про певної форми міжнародний захист, вони "не підпадають під санкції за незаконний в’їзд" на територію Молдови.

Офіційні дані, з якими ознайомилися журналісти, свідчать, що за рік і два місяці 12 764 українських чоловіки віком від 18 до 59 років отримали саме такий статус тимчасового захисту.

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