Более 23 000 украинских мужчин нелегально попали в Молдову с февраля 2022 года

С 24 февраля 2022 по 31 мая 2024 около 23 500 украинских мужчин нелегально, то есть в обход пунктов пропуска, въехали в Молдову. Такие данные предоставили пограничная полиция Молдовы и Генеральная инспекция по миграции, сообщает Радио Свобода.

В Кишиневе власти утверждают, что хотят помочь украинским институтам предотвратить бегство боеспособных лиц, а особенно – организованную торговлю людьми. Однако если беглецам удается прибыть в Молдову незамеченными, репатриация им не грозит.

Норма Уголовного кодекса Молдовы о незаконном пересечении государственной границы не распространяется на иностранных граждан, желающих воспользоваться правом убежища.

Глава пограничной полиции Руслан Галушка рассказал "Радио Свобода", что если украинцы лично обращаются в подразделения пограничной полиции или Генеральной инспекции по миграции с просьбой об определенной форме международной защиты, они "не подпадают под санкции за незаконный въезд" на территорию Молдовы.

Официальные данные, с которыми ознакомились журналисты, свидетельствуют, что за год и два месяца 12 764 украинских мужчин в возрасте от 18 до 59 лет получили именно такой статус временной защиты.

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