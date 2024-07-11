У червні внаслідок атак РФ в Україні загинуло майже 150 цивільних – ООН

У червні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 146 мирних жителів, ще 672 були поранені. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини, повідомляє Радіо Свобода.

"Хоча загальна кількість жертв нижча, ніж у травні, вона є другою за величиною у 2024 році. Кількість жертв серед дітей у червні є найвищою у 2024 році (вісім дітей загинули і 57 дістали поранення)" , – йдеться у звіті.

Загалом, за даними ООН, втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року по кінець червня 2024 року становили щонайменше 33 878 осіб, зокрема 11 284 загиблих.

Моніторингова місія також зафіксувала 33 напади на енергетичну інфраструктуру, з яких 23 на контрольованій урядом території, а також два напади на залізничну інфраструктуру на підконтрольній Україні території.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари, як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

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