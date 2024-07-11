В июне в результате атак РФ в Украине погибли почти 150 гражданских – ООН

В июне в результате боевых действий погибли по меньшей мере 146 мирных жителей, еще 672 были ранены. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщает Радио Свобода.

"Хотя общее количество жертв ниже, чем в мае, оно является вторым по величине в 2024 году. Количество жертв среди детей в июне является наивысшим в 2024 году (восемь детей погибли и 57 получили ранения)" , – говорится в отчете.

По данным ООН, потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года по конец июня 2024 года составляли по меньшей мере 33 878 человек, в том числе 11 284 погибших.

Мониторинговая миссия также зафиксировала 33 нападения на энергетическую инфраструктуру, из которых 23 на контролируемой правительством территории, а также два нападения на железнодорожную инфраструктуру на подконтрольной Украине территории.

Российские военные регулярно по разным видам вооружения – ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО – атакуют украинские регионы.

Руководство России отрицает, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают, что они носят целенаправленный характер.

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