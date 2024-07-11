У МЗС розповіли, чому депортували з України німецького депутата

Міністерство закордонних справ надало пояснення, чому німецького депутата Бундестагу від Лівої партії Зьорена Пельмана депортували з України 9 липня, повідомляє Європейська правда.

Згідно з поясненням міністерства, депутат отримав заборону на в’їзд до України "у звʼязку із системним виправданням збройної агресії РФ проти України та запереченням права нашої держави на збройний захист".

Рішення ухвалили за матеріалами СБУ та з погодження МЗС України.

"Україна, як і будь-яка суверенна держава, має право вирішувати, кого пускати чи не пускати на свою територію. Тим паче коли йдеться про тих, хто заперечує право нашої держави на самозахист від російської військової агресії та підтримує агресора у намаганні її знищити" , – зазначили у міністерстві.

Напередодні Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що звернеться до Києва для з’ясування ситуації з депутатом Бундестагу від Лівої партії Зьореном Пельманом, якого депортували з України 9 липня.

Пельман заявив, що його та двох асистентів зупинили на вокзалі у Львові, де "безпідставно протримали понад дві години", після чого вислали до Польщі.