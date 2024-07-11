В МИД рассказали, почему депортировали из Украины немецкого депутата

Министерство иностранных дел предоставило объяснение, почему немецкого депутата Бундестага от Левой партии Зёрена Пельмана депортировали из Украины 9 июля, сообщает Европейская правда.

Согласно объяснению министерства, депутат получил запрет на въезд в Украину "в связи с системным оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины и отрицанием права нашего государства на вооруженную защиту".

Решение было принято по материалам СБУ и по согласованию МИД Украины.

"Украина, как и любое суверенное государство, имеет право решать, кого пускать или не пускать на свою территорию. Тем более, когда речь идет о тех, кто отрицает право нашего государства на самозащиту от российской военной агрессии и поддерживает агрессора в попытке ее уничтожить" , – отметили в министерстве.

Накануне Министерство иностранных дел Германии заявило, что обратится в Киев для выяснения ситуации с депутатом Бундестага от Левой партии Зореном Пельманом, депортированным из Украины 9 июля.

Пельман заявил, что его и двух ассистентов остановили на вокзале во Львове, где "безосновательно продержали более двух часов", после чего выслали в Польшу.