NYT: Команда Байдена радить йому знятися з виборів

Деякі давні помічники та радники президента Байдена дедалі більше переконуються в тому, що йому доведеться вийти з виборчих перегонів та вигадують способи переконати його в цьому.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Невелика група радників Байдена в адміністрації та передвиборчій кампанії зазначили, що їм доведеться переконати президента у кількох речах.

За їхніми словами, вони планують довести главі держави, що він не може виграти вибори у суперника Дональда Трампа та переконати його в успіху віцепрезидентки Камали Гарріс. Також вони намагаються запевнити Байдена, що, якщо він піде у відставку, процес вибору іншого кандидата буде впорядкованим і не спровокує хаос у Демократичній партії.

Про ці дискусії розповіли троє джерел видання. Один із них зазначив, що Байден не поінформований про ці розмови.

У Білому домі спростували інформацію

"Однозначно, це неправда. Команда президента Байдена рішуче підтримує його" , - сказав речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Речник кампанії Байдена Ті Джей Дакло, сказав те ж саме про політичний штаб президента.

"Явна брехня. Ця команда стоїть на боці президента" , - сказав він.

Найближчі до президента люди, група, до якої входять деякі з його найстаріших радників і члени його сім'ї, залишаються непохитними в тому, що Байден залишиться в перегонах. Особа, знайома з груповою динамікою, повідомила NYT, що в найближчому оточенні політика таких розмов не ведеться, що він, як і раніше, налаштований на участь у перегонах та все ще вірить, що є найкращою людиною, яка може перемогти Трампа.

Розмови відбуваються за межами цієї маленької орбіти, але включають деяких з його найвідданіших союзників.

Серед найбільших перешкод ці люди бачать переконання Байдена в тому, що він не може перемогти. За словами співрозмовника видання, перед провальними дебатами 27 червня президент сказав довіреним особам, що він вважає, що у нього більше шансів перемогти та піти на другий термін, ніж у Гарріс. Двоє людей, близьких до президента, сказали, що він залишається переконаним, що у нього більше шансів на перемогу, ніж у неї.

Внутрішні дискусії свідчать про протистояння між Байденом та його партією, в якому президент дедалі зміцнюється у своєму переконанні балотуватися, а партійні лідери публічно натякають, що зараз, імовірно, настав час для нього відійти в сторону.

На третьому тижні найбільшої політичної кризи за весь час президентства Байдена, він залишається переконаним, що він - та людина, яка переможе. Його думка дедалі більше розходиться з настроями виборців і членів його власної партії.

Байден має піти - опитування

Згідно з опублікованим у четвер опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, більшість демократів вважають, що Байден повинен піти у відставку. Опитування також показало, що перегони між Трампом і Байденом залишаються близькими, але Гарріс мала б дещо кращі шанси, якби замінила його у виборчому бюлетені.

Байден і його радники уже давно відкидають опитування, які демонструють занепокоєння щодо його віку або здатності виконувати обов'язки. Їх надихає те, що опитування продовжують демонструвати тісну гонку між Байденом і Трампом через два тижні після дебатів.

У штабі Байдена сходяться на думці, що для того, щоб переконати його, знадобляться конкретні цифри, зокрема опитування, які показують, що його підтримка суттєво зменшилася.

Рішення авторитетної організації Cook Political Report цього тижня перевести шість ключових штатів у Колегії виборщиків на бік Трампа, відбиває зростаючу електоральну проблему, з якою він стикається. Але деякі опитування показують, що Байден усе ще перебуває на відстані удару від Трампа, і це може зміцнити його віру в те, що він ще може оговтатися.

У доповідній записці, написаній двома високопосадовцями передвиборчого штабу Байдена і розповсюдженій серед співробітників у четвер, підтверджується думка, що Байден все ще залишається найкращим кандидатом, який може перемогти Трампа.