NYT: Команда Байдена советует ему сняться с выборов

Некоторые давние помощники и советники президента Байдена все больше убеждаются в том, что ему придется выйти из избирательной гонки и придумывают способы убедить его в этом.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Небольшая группа советников Байдена в администрации и предвыборной кампании отметили, что им придется убедить президента в нескольких вещах.

По их словам, они планируют доказать главе государства, что он не может выиграть выборы у соперника Дональда Трампа и убедить его в успехе вице-президента Камалы Харрис. Также они пытаются заверить Байдена, что, если он уйдет в отставку, процесс выбора другого кандидата будет упорядоченным и не спровоцирует хаос в Демократической партии.

Об этих дискуссиях рассказали трое источника издания. Один из них отметил, что Байден не проинформирован об этих разговорах.

В Белом доме опровергли информацию

"Однозначно, это неправда. Команда президента Байдена решительно поддерживает его" , - сказал представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Представитель кампании Байдена Ти Джей Дакло, сказал то же самое о политическом штабе президента.

"Явная ложь. Эта команда стоит на стороне президента" , - сказал он.

Ближайшие к президенту люди, группа, в которую входят некоторые из его старейших советников и члены его семьи, остаются непоколебимыми в том, что Байден останется в гонке. Знакомое с групповой динамикой лицо сообщило NYT, что в ближайшем окружении политика таких разговоров не ведется, что он по-прежнему настроен на участие в гонке и все еще верит, что является лучшим человеком, который может победить Трампа.

Разговоры происходят за пределами этой маленькой орбиты, но включают некоторых из его самых преданных союзников.

Среди самых больших препятствий эти люди видят убеждение Байдена в том, что он не может победить. По словам собеседника издания, перед провальными дебатами 27 июня президент сказал доверенным лицам, что он считает, что у него больше шансов победить и пойти на второй срок, чем у Харрис. Два человека, близких к президенту, сказали, что он остается убежденным, что у него больше шансов на победу, чем у нее.

Внутренние дискуссии свидетельствуют о противостоянии между Байденом и его партией, в котором президент все больше укрепляется в своем убеждении баллотироваться, а партийные лидеры публично намекают, что сейчас, вероятно, пришло время для него отойти в сторону.

На третьей неделе крупнейшего политического кризиса за все время президентства Байдена, он убежден, что является тем человеком, который победит. Его мнение все больше расходится с настроениями избирателей и членов его собственной партии.

Байден должен уйти – опрос

Согласно опубликованному в четверг опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, большинство демократов считают, что Байден должен уйти в отставку. Опрос также показал, что гонка между Трампом и Байденом остается близкой, но Харрис имела бы несколько лучшие шансы, если бы заменила его в избирательном бюллетене.

Байден и его советники уже давно отвергают опросы, которые демонстрируют беспокойство касательно его возраста или способности выполнять обязанности. Их вдохновляет то, что опросы продолжают демонстрировать тесную гонку между Байденом и Трампом через две недели после дебатов.

В штабе Байдена сходятся во мнении, что для убеждения, понадобятся конкретные цифры, в частности опросы, которые показывают, что его поддержка существенно уменьшилась.

Решение авторитетной организации Cook Political Report на этой неделе перевести шесть ключевых штатов в Коллегии выборщиков на сторону Трампа, отражает растущую электоральную проблему, с которой он сталкивается. Но некоторые опросы показывают, что Байден все еще находится на расстоянии удара от Трампа, и это может укрепить его веру в то, что он еще может оправиться.

В докладной записке, написанной двумя высокопоставленными чиновниками предвыборного штаба Байдена и распространенной среди сотрудников в четверг, подтверждается мнение, что Байден все еще остается лучшим кандидатом, который может победить Трампа.