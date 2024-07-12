Байден обмовився і назвав Зеленського "президентом Путіним"

Президент США Джо Байден на заході, що проходив на полях саміту НАТО у Вашингтоні, обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним", повідомляє Українська правда.

Байден представив Зеленського як "президента Путіна".

"Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін" , – сказав Байден.

Він швидко усвідомив помилку і сказав:

"Президент Путін? Він (Зеленський - ред.) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, ми повинні турбуватися про це".

Зеленський жартома сказав: "Я кращий".