Байден оговорился и назвал Зеленского "президентом Путиным"
Президент США Джо Байден на мероприятии, проходившем на полях саммита НАТО в Вашингтоне, оговорился и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным", сообщает Украинская правда.
Байден представил Зеленского как "президента Путина".
"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин", – сказал Байден.
Он быстро осознал ошибку и сказал:
"Президент Путин? Он (Зеленский - ред.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".
Зеленский в шутку сказал: "Я лучше".