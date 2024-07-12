Байден оговорился и назвал Зеленского "президентом Путиным"

Президент США Джо Байден на мероприятии, проходившем на полях саммита НАТО в Вашингтоне, оговорился и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным", сообщает Украинская правда.

Байден представил Зеленского как "президента Путина".

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин" , – сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал:

"Президент Путин? Он (Зеленский - ред.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".

Зеленский в шутку сказал: "Я лучше".