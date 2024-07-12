Постпред України у Відні подала у відставку: як вона пов'язана з Боголюбовим

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення, повідомляє Українська правда.

Джапарова написала заяву на ім'я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і зазначила, що вирішила "не залишатися в системі МЗС".

"Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності.

Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей" , – заявила вона. ﻿

Джапарова працювала на посаді постперда України при міжнародних організаціях у Відні з 22 лютого 2024 року, до цього працювала першим заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, у березні цього року колишня журналістка, і постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова стала мамою втретє. У неї народилася дочка.

Як повідомили джерела УП, батьком дівчинки є 62-річний бізнесмен, один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов.

У липні Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.

У вівторок правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня.

За даними слідства, Боголюбов залишив країну за паспортом мешканця Волинської області, 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича.