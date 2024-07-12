Постпред Украины в Вене подала в отставку: как она связана с Боголюбовым

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление на увольнение, сообщает Украинская правда.

Джапарова написала заявление на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и отметила, что решила "не оставаться в системе МИД".

"Я имею, как и большинство из вас, профессиональную и частную жизнь. Последнюю я никогда не делала достоянием публичности.

События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей" , – заявила она.

Джапарова работала в должности постперда Украины при международных организациях в Вене с 22 февраля 2024 года, до этого работала первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, в марте этого года бывшая журналистка, и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь.

Как сообщили источники УП, отцом девочки является 62-летний бизнесмен, один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

В ночь на 24 июня Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам.

Во вторник правоохранители заочно сообщили о подозрении Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня.

По данным следствия, Боголюбов покинул страну по паспорту жителя Волынской области, 67-летнего Сюмака Николая Куприяновича.