Зеленський про безпековий "Український договір": Новий рівень відносин

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна підписала 23 сильні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами", повідомляє Українська правда.

"Цей Український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень. Це значне досягнення для України й усіх нас" , – заявив президент.

Зеленський подякував Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.

За його словами, "Український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень". Президент також зазначив, що це значне досягнення для України й усіх нас.

Він також зазначив, що минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі ми здійснили дуже сильний крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України:

"Ми не гаяли часу, і тепер у нас є надійна архітектура гарантій безпеки".