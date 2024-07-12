Зеленский о безопасностном "Украинском договоре": Новый уровень отношений
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина подписала 23 сильных соглашения, и "будут еще соглашения с другими странами", сообщает Украинская правда.
"Этот Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень. Это значительное достижение для Украины и всех нас", – заявил президент.
Зеленский поблагодарил Байдена за его лидерство и усилия, направленные на наполнение сотрудничества в сфере безопасности решительными действиями.
По его словам, "Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень". Президент также отметил, что это значительное достижение для Украины и всех нас.
Он также отметил, что в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе мы осуществили очень сильный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины:
"Мы не теряли времени, и теперь у нас есть надежная архитектура гарантий безопасности".