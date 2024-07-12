Курс валют НБУ на 12 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 липня підвищився на 17 коп до 40.8823 за 1 долар.

Євро подорожчав на 30 коп. до 44.3818 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 51 коп. до 52.6482 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 45.5259 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.4305 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.882 300 EUR Євро 44.381 800 GBP Фунт стерлінгів 52.648 200 CHF Швейцарський франк 45.525 900 PLN Польський злотий 10.430 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.