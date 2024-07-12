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Курс валют НБУ на 12 липня

Курс валют НБУ на 12 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 липня підвищився на 17 коп до 40.8823 за 1 долар.

Євро подорожчав на 30 коп. до 44.3818 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 51 коп. до 52.6482 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 45.5259 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.4305 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.882 300 +0.1677
EUR Євро 44.381 800 +0.3042
GBP Фунт стерлінгів 52.648 200 +0.507
CHF Швейцарський франк 45.525 900 +0.1918
PLN Польський злотий 10.430 500 +0.0748

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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