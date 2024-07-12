Курс валют НБУ на 12 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 липня підвищився на 17 коп до 40.8823 за 1 долар.
Євро подорожчав на 30 коп. до 44.3818 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 51 коп. до 52.6482 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 45.5259 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.4305 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.882 300
|EUR
|Євро
|44.381 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.648 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.525 900
|PLN
|Польський злотий
|10.430 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.