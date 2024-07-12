Курс валют НБУ на 12 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 июля, повысился на 17 коп до 40.8823 за 1 доллар.

Евро подорожал на 30 коп до 44.3818 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 51 коп до 52.6482 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 45.5259 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.4305 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.882 300 EUR Евро 44.381 800 GBP Фунт стерлингов 52.648 200 CHF Швейцарский франк 45.525 900 PLN Польский злотый 10.430 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.