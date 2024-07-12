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Курс валют НБУ на 12 июля

Курс валют НБУ на 12 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 июля, повысился на 17 коп до 40.8823 за 1 доллар.

Евро подорожал на 30 коп до 44.3818 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 51 коп до 52.6482 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 45.5259 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.4305 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.882300 +0.1677
EUR Евро 44.381800 +0.3042
GBP Фунт стерлингов 52.648200 +0.507
CHF Швейцарский франк 45.525900 +0.1918
PLN Польский злотый 10.430500 +0.0748

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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