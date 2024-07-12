Курс валют НБУ на 12 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 июля, повысился на 17 коп до 40.8823 за 1 доллар.
Евро подорожал на 30 коп до 44.3818 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 51 коп до 52.6482 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 45.5259 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.4305 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.882300
|EUR
|Евро
|44.381800
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.648200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.525900
|PLN
|Польский злотый
|10.430500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.