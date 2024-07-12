Орбан зустрівся з Трампом: говорили про "досягнення миру" в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з екс-президентом Америки Дональдом Трампом у США, поговорив про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему", повідомляє Українська правда.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему!" , – написав Орбан.

Трамп своєю чергою подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше.

"Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!" , – зазначив Трамп. ﻿

Передісторія:

Віктор Орбан 2 липня здійснив перший візит до Києва після початку головування Угорщини в Раді ЄС, після чого вирушив до Москви, де провів зустрічі з Володимиром Путіним. Свою поїздку до Росії Орбан назвав "миротворчою". У соцмережі він опублікував фото з урядового терміналу "Внуково" на тлі великого напису "Москва". На це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, попри те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.

Пізніше Орбан попрямував до Азербайджану, де виступив на неформальному саміті Організації тюркських держав, і до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також оголосив про інші візити.

8 липня президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

У ЄС почали говорити про те, щоб покарати Угорщину та уряд Віктора Орбана за його міжнародну активність і фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні − зокрема кажуть про можливість дострокового закінчення головування Угорщини в Раді ЄС.