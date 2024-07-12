Орбан встретился с Трампом: говорили о "достижении мира" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился в США с экс-президентом Америки Дональдом Трампом в США, поговорил с ним о мире в Украине и заверил, что тот собирается решить "эту проблему", сообщает Украинская правда.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!" , – заявил Орбан.

Трамп в свою очередь поблагодарил Орбана и добавил, что мир должен быть как можно быстрее.

"Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!" , – отметил Трамп.

Предыстория:

2 июля Виктор Орбан совершил первый визит в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, после чего отправился в Москву, где провел встречи с Владимиром Путиным. Свою поездку в Россию Орбан назвал "миротворческой". В соцсети он опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва". На это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

Позже Орбан направился в Азербайджан, где выступил на неформальном саммите Организации тюркских государств, и в Китай, где встретился с Си Цзиньпином, а также объявил о других визитах.

8 июля президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

В ЕС начали говорить о том, чтобы наказать Венгрию и правительство Виктора Орбана за его международную активность и фейковое "посредничество" относительно прекращения войны в Украине − в частности говорят о возможности досрочного окончания председательства Венгрии в Совете ЕС.