Байден заявив, що не бачить причин, щоб говорити з Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з російським лідером Владіміром Путіним, поки він не змінить свою поведінку. Про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Байден сказав, що не бачить у Путіна готовності до зміни поведінки.

"Я не бачу причин говорити причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти" , – сказав Байден.

"Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку" , – наголосив президент США.

Він сказав, що Путін має проблему.

"Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію" , – перелічив він.

За його словами, ідея того, що Росія зміниться фундаментальним в найближчому майбутньому не реалістична. Байден також додав, що РФ не зупиниться на Україні і пригадав виступ Путіна перед вторгненням.

Він повторив, що готовий говорити з будь-яким лідером, в тому числі Путіним, якщо Путін захоче говорити, зателефонує мені.