Байден заявил, что не видит причин, чтобы говорить с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с российским лидером Владимиром Путиным, пока он не изменит свое поведение. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Байден сказал, что не видит у Путина готовности к изменению поведения.

"Я не вижу причин говорить причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать" , – сказал Байден.

"Но готов ли Путин говорить? Я не готов говорить с Пуьтиным, пока он не изменит свое поведение" , – подчеркнул президент США.

Он сказал, что Путин имеет проблему.

"Он думал, что выиграл войну, но до сих пор захватил 17,3% территории Украины. Они не были успешными, они понесли ужасные человеческие потери. Они потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными. Более миллиона образованных молодых людей покинули Россию" , – перечислил он.

По его словам, идея того, что Россия изменится фундаментальным в ближайшем будущем не реалистична. Байден также добавил, что РФ не остановится на Украине и вспомнил выступление Путина перед вторжением.

Он повторил, что готов говорить с любым лидером, в том числе Путиным, если Путин захочет говорить, позвонит мне.