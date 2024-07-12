ППО збила 5 крилатих ракет та 11 безпілотників – Повітряні сили

Увечері 11 липня росіяни атакували Україну крилатими ракетами, а протягом ночі – атакували безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили ППО збили 5 ракет та 11 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили 5 ракет типу Х-101 з літаків стратегічної авіації. Пуски відбувалися з Саратовської області РФ.

19 "Шахедів" запустили з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ. Також запустили безпілотники невстановленого типу.

Зазначається, що основним напрямком удару був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Решта вісім безпілотників локаційно втрачено" , – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах відзначають, що, ймовірно, росіяни використовують імітатори ударних безпілотників. Втім у разі виявлення підозрілих предметів ЗСУ просять самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію.