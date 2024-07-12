ПВО сбила 5 крылатых ракет и 11 беспилотников – Воздушные силы

Вечером 11 июля россияне атаковали Украину крылатыми ракетами, а в течение ночи атаковали беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили 5 ракет типа Х-101 из самолетов стратегической авиации. Пуски происходили из Саратовской области РФ.

19 "Шахедов" был запущен из районов Приморско-Ахтарска и Курской области РФ. Также запустили беспилотники неустановленного типа.

Отмечается, что основным направлением удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбито 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Остальные восемь беспилотников локационно потеряны" , – говорится в сообщении.

В воздушных силах отмечают, что, вероятно, россияне используют имитаторы ударных беспилотников. Впрочем, в случае обнаружения подозрительных предметов ВСУ просят самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении полиции, ГСЧС или местной администрации.