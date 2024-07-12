Байден пояснюючи обмовку про Зеленського, знову назвав його Путіним

Президент США Джо Байден був змушений виправдовуватися за свою обмовку, коли він помилково назвав президента Володимира Зеленським президентом Путіним. Про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Він відповідав на запитання журналіста, чи не зашкодять подібні обмовки позиції Сполучених Штатів у світі.

Однак, пояснюючи свою помилку, він знову сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

"Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю пресконференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського" , – сказав Байден.

Він зазначив, що не хоче вдаватися до самовихваляння, але світові лідери дякували йому за зроблене.

"Я думав, що це була найуспішніша конференція яку я відвідував за довгий час і ще знайдіть мені лідера, який думає інакше" , – заявив Байден.

Також він під час фінальної пресконференції переплутав прізвище віцепрезидентки Камали Гарріс, назвавши її "Трамп".