Байден объясняя оговорку о Зеленском, снова назвал его Путиным

Президент США Джо Байден был вынужден оправдываться за свою оговорку, когда он ошибочно назвал президента Владимира Зеленским президентом Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Он отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.

Однако, объясняя свою ошибку, он снова сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.

"Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извините, Зеленском" , – сказал Байден.

Он отметил, что не хочет прибегать к самовосхвалению, но мировые лидеры похвалили его за сделанное.

"Я думал, что это была самая успешная конференция которую я посещал за последнее время и еще найдите мне лидера, который думает иначе" , – заявил Байден.

Также он во время финальной пресс-конференции перепутал фамилию вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "Трамп".