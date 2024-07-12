Байден объясняя оговорку о Зеленском, снова назвал его Путиным
Президент США Джо Байден был вынужден оправдываться за свою оговорку, когда он ошибочно назвал президента Владимира Зеленским президентом Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.
Он отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.
Однако, объясняя свою ошибку, он снова сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.
"Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извините, Зеленском", – сказал Байден.
Он отметил, что не хочет прибегать к самовосхвалению, но мировые лидеры похвалили его за сделанное.
"Я думал, что это была самая успешная конференция которую я посещал за последнее время и еще найдите мне лидера, который думает иначе", – заявил Байден.
Также он во время финальной пресс-конференции перепутал фамилию вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "Трамп".