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РФ втратила за добу понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1030 військових, 23 бронемашини, 48 артсистем, 26 безпілотників та інше озброєння.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 556 650 (+1 030) осіб,
  • танків − 8 191 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 15 755 (+23) од,
  • артилерійських систем − 15 158 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 119 (+0) од,
  • засобів ППО − 888 (+2) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 035 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 397 (+5) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 409 (+84) од,
  • спеціальної техніки − 2 543 (+8) од.

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