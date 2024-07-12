РФ втратила за добу понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб
Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1030 військових, 23 бронемашини, 48 артсистем, 26 безпілотників та інше озброєння.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 556 650 (+1 030) осіб,
- танків − 8 191 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 15 755 (+23) од,
- артилерійських систем − 15 158 (+48) од,
- РСЗВ − 1 119 (+0) од,
- засобів ППО − 888 (+2) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 035 (+26) од,
- крилатих ракет − 2 397 (+5) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 409 (+84) од,
- спеціальної техніки − 2 543 (+8) од.