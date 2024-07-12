РФ втратила за добу понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1030 військових, 23 бронемашини, 48 артсистем, 26 безпілотників та інше озброєння.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали: