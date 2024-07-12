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РФ потеряла в сутки более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб

РФ потеряла в сутки более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1030 военных, 23 бронемашины, 48 артсистем, 26 беспилотников и другое вооружение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 556 650 (+1 030) человек,
  • танков − 8 191 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 755 (+23) ед,
  • артиллерийских систем − 15 158 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 119 (+0) ед,
  • средств ПВО − 888 (+2) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 2 397 (+5) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 409 (+84) ед,
  • специальной техники – 2 543 (+8) ед.

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