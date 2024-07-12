РФ потеряла в сутки более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1030 военных, 23 бронемашины, 48 артсистем, 26 беспилотников и другое вооружение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили: