РФ потеряла в сутки более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб
Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1030 военных, 23 бронемашины, 48 артсистем, 26 беспилотников и другое вооружение.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 556 650 (+1 030) человек,
- танков − 8 191 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 15 755 (+23) ед,
- артиллерийских систем − 15 158 (+48) ед,
- РСЗО − 1 119 (+0) ед,
- средств ПВО − 888 (+2) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 397 (+5) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 409 (+84) ед,
- специальной техники – 2 543 (+8) ед.