РФ "привласнила" географічний бренд "Мелітопольської черешні"

Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій України.﻿ Про це пише російське видання ТАСС, повідомляє Економічна правда.

"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня" , - сказано в повідомленні.

Задовго до цього, ще у 2020 році, Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду в Україні. Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка "Асоціація виробників мелітопольської черешні".