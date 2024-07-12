РФ "привласнила" географічний бренд "Мелітопольської черешні"
Роспатент видав свідоцтво про "виключне право" на бренд "Мелітопольська черешня" на користь окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій України. Про це пише російське видання ТАСС, повідомляє Економічна правда.
"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення "Мелітопольська черешня", - сказано в повідомленні.
Задовго до цього, ще у 2020 році, Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду в Україні. Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка "Асоціація виробників мелітопольської черешні".