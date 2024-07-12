Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупационной администрации временно оккупированных территорий Украины.﻿ Об этом пишет российское издание ТАСС, сообщает Экономическая правда.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд. Им стало географическое указание "Мелитопольская черешня" , - сказано в сообщении.

Задолго до этого, еще в 2020 году, Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда в Украине. Заявку на регистрацию географического указания в декабре 2019 года подавал общественный союз "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".