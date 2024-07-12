На Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який потонув у Тисі

Вдень 11 липня військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Грушово" Мукачівського загону виявили в річці Тиса, на кордоні з Румунією, тіло людини.﻿﻿ Про це повідомили в Держприкордонслужбі, повідомляє Українська правда.

До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали на берег. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття.

Від початку року це вже 17 випадок виявлення потопельника, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон.

Загалом 11 липня прикордонники виявили на кордоні з Румунією двох потопельників.