На Закарпатье нашли тело мужчины, который утонул в Тисе

Днем 11 июля военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Грушово" Мукачевского отряда обнаружили в реке Тиса, на границе с Румынией, тело человека.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, сообщает Украинская правда.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Тело достали на берег. Погибшим оказался 33-летний житель Закарпатья.

С начала года это уже 17 случай обнаружения утопленника, который пытался преодолеть Тису, чтобы незаконным способом пересечь границу.

Всего 11 июля пограничники обнаружили на границе с Румынией двух утопленников.