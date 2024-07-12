Зеленський обговорив з прем'єркою Італії потреби України в ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

За словами українського лідера, він поінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

"Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону (ППО)" , – зазначив Зеленський.

Президент також подякував прем'єрці за те, що обороноздатність та відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року.