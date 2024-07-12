Зеленский обсудил с премьером Италии потребности Украины в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Италии Джорджией Мелони на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

По словам украинского лидера, он проинформировал ее о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов.

"Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону" , – отметил Зеленский. ﻿

Президент также поблагодарил премьера за то, что обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году.