СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва

Служба безпеки України викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві, повідомляє Українська правда.

"За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.﻿

Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального" , – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали чиновника та посередника під час передачі другого "траншу".

Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.