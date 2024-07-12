СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, сообщает Украинская правда.

"По материалам дела, должностное лицо причастно к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.﻿

Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего" , – говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при передаче второго "транша".

Обеим задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.