Зеленський обговорив із Макроном підготовку нового пакета допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вашингтоні провів зустріч із своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомляє Європейська правда.
Український лідер зазначив, що вони обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.
"Дякую Президенту Емманюелю Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку", – додав Зеленський.
Раніше президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.
Пізніше Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.