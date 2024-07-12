Зеленський обговорив із Макроном підготовку нового пакета допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вашингтоні провів зустріч із своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомляє Європейська правда.

Український лідер зазначив, що вони обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

"Дякую Президенту Емманюелю Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку" , – додав Зеленський.

On the sidelines of the NATO Summit, together with French President Emmanuel Macron, we discussed the implementation of the Peace Summit decisions, as well as the preparation of the next defense package, security cooperation and training of our military.



I am grateful to the… pic.twitter.com/Hls7vnMhL1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2024

Раніше президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Пізніше Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.