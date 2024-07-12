Зеленский обсудил с Макроном подготовку нового пакета помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вашингтоне провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает Европейская правда.

Украинский лидер отметил, что они обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.

"Спасибо Президенту Эмманюэлю Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку" , – добавил Зеленский.

On the sidelines of the NATO Summit, together with French President Emmanuel Macron, we discussed the implementation of the Peace Summit decisions, as well as the preparation of the next defense package, security cooperation and training of our military.



I am grateful to the… pic.twitter.com/Hls7vnMhL1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2024

Ранее президент Франции анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Позже Макрон заявлял, что украинские летчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.