Зеленский обсудил с Макроном подготовку нового пакета помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вашингтоне провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает Европейская правда.
Украинский лидер отметил, что они обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.
"Спасибо Президенту Эмманюэлю Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку", – добавил Зеленский.
Ранее президент Франции анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.
Позже Макрон заявлял, что украинские летчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.