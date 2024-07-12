Комітет Ради підтримав скасування переходу на літній час

Комітет економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, яким скасовується перехід на літній час, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в комітеті, законопроєкт №4201 спрямований на захист здоров’я населення, оскільки "на думку більшості науковців та лікарів" щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад "несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації".

Автори проєкту згадують "наукові дослідження", які "пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли".

"Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню" , - стверджують в комітеті.

Проєкт закону

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переходу на літній час у першому читані у березні 2021 року, але не змогла ухвалити його в цілому и відправила на повторне друге читання.

Згідно з документом, на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території України. Київський час - час часової зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

"Сезонний перехід часу на території України не здійснюється" , - йдеться в проєкті.

Автором проєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук, який був обраний від "Слуги народу". Верховна Рада вирішила повернутися до його розгляду найближчого пленарного тижня.

Спроби скасувати літній час

Нагадаємо, в Україні вже робили спробу відмовитися від літнього часу. Це зробила Партія регіонів у 2011 році слідом за скасування переходу на території Росії. Але тоді остаточного рішення ухвалено не було через позицію голови Ради Володимира Литвина.

Усі 27 країн ЄС та 15 інших країн континенту (всього 42) запроваджують літній час в останню неділю березня та скасовують в останню неділю жовтня. Такий самий порядок діє і в Україні.

Канада та США вводять літній час у другу неділю березня, скасовують у першу неділю листопада.

У більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або скасований.