Комитет Рады поддержал отмену перехода на летнее время

Комитет экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, которым отменяется переход на летнее время, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в комитете, законопроект №4201 направлен на защиту здоровья населения, поскольку "по мнению большинства ученых и врачей" ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад "несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации".

Авторы проекта упоминают "научные исследования", которые "связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы".

"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению" , - утверждают в комитете.

Проект закона

Верховная Рада приняла законопроект об отмене летнего перехода в первом чтении в марте 2021 года, но не смогла принять его в целом и отправила на повторное второе чтение.

Согласно документу, на территории Украины исчисление времени производится по киевскому времени, которое является единственным для всей территории Украины. Киевское время – время временной зоны, в которой расположена столица Украины – город Киев, соответствующий второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

"Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется" , – говорится в проекте.

Автором проекта является спикер парламента Руслан Стефанчук, избранный от "Слуги народа". Верховная Рада решила вернуться к его рассмотрению в ближайшую пленарную неделю.

Попытки отменить летнее время

Напомним, в Украине уже пытались отказаться от летнего времени. Это сделала Партия регионов в 2011 году вслед за отменой перехода на территории России. Но тогда окончательное решение принято не было из-за позиции главы Рады Владимира Литвина.

Все 27 стран ЕС и 15 других стран континента (всего 42) вводят летнее время в последнее воскресенье марта и отменяют в последнее воскресенье октября. Такой же порядок действует и в Украине.

Канада и США вводят летнее время во второе воскресенье марта, отменяют в первое воскресенье ноября.

В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо отменен.