У Маріуполі прильоти поблизу аеропорту – Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у місті та дим в районі аеропорту, повідомляє Українська правда.

За його даними, місцеві повідомили про роботу російської ППО, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом.

За попередньою інформацією мерії, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.