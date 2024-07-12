В Мариуполе прилеты вблизи аэропорта – Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе и дыме в районе аэропорта, сообщает Украинская правда.

По его данным, местные сообщили о работе российской ПВО, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом.

По предварительной информации мэрии, возможный прилет произошел в районе аэропорта. Сообщается, что там недавно находился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.