На тютюновій фабриці під час обшуків напали на правоохоронців – БЕБ

Ввечері 11 липня у м. Винники Львівської області на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами Бюро економічної безпеки група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків. ﻿Про це йдеться в повідомленні БЕБ, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку.

"Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль" , - йдеться в повідомленні.

У БЕБ зазначили, що надалі вони намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

"Водночас повідомляємо, що слідчі дії на території фабрики проводяться у встановленому Законом порядку, в рамках кримінального провадження за ухвалою суду та з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України" , - додали в БЕБ.

Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій та ігнорують вимоги ухвали слідчого судді на проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях.

"Вважаю, що тут не тільки мова має йти про кримінальну відповідальність, але й про санкції на власників та керівників тютюнового організованого злочинного угруповання" , - так прокоментував напад на співробітників полоції голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Водночас, пресслужба Винниківської тютюнової фабрики заявляє, що обшуки БЕБ та поліції є безпідставними, а правоохоронці 60 днів блокують роботу підприємства.